Derniers préparatifs à la Joïa à Aix-en-Provence pour la réouverture des discothèques

Après deux mois et demi de fermeture, les boîtes de nuit rouvrent avec leurs bars et leurs pistes de danse dès mercredi 16 février. Le pass vaccinal et une pièce d'identité sont obligatoires. À Aix-en-Provence, le personnel de la discothèque la Joïa fait les derniers préparatifs.

Dès ce mercredi 16 février au soir, les boîtes de nuit réouvrent ! Elles étaient fermées à cause de la cinquième vague de Covid-19 depuis le 10 décembre dernier par décision du gouvernement. A Aix-en-Provence, le gérant de la discothèque la Joïa prépare la grande soirée de réouverture.

Heikel donne les derniers coups de peinture au bar. © Radio France - Juliette Pierron

A l'intérieur du bar, Heikel, qui s'occupe de la manutention, donne quelques derniers coups de peinture sur le bar. "Vendredi pour la réouverture, ça va rester propre 15 minutes. Ce serait presque une bonne nouvelle ! Ca voudrait dire qu'on a fait une belle soirée !" sourit-il.

Une Réouverture deux jours après la date autorisée

Christophe Longuo, le gérant de La Joïa, n'a pas voulu prendre le risque d'ouvrir un mercredi : "Nous sommes en pleines vacances scolaires, les jeunes sont au ski, surtout que l'année dernière, les stations de montagne étaient fermées. On a préféré attendre deux jours et faire _une vraie belle réouverture avec du monde._"

Christophe Longuo fait le point sur la liste de choses à faire avant la réouverture de son club. © Radio France - Juliette Pierron

C'est ce qui inquiète le plus Christophe : le monde. "C'est un stress. On a été ouvert que cinq mois l'année dernière après 16 mois de fermeture ! On a peur que les jeunes aient pris d'autres habitudes, n'aient pas le réflexe de venir en boîtes de nuit... On espère qu'il y aura du monde mais on ne peut pas le savoir à l'avance".

Coup de neuf

Pour rendre sa boîte de nuit attractive, Christophe Longuo a décidé de redonner un coup de neuf : un peu de peinture, un grand nettoyage, de nouveau verres. Il a aussi fallu recruter : "On a même un nouveau DJ ! Finalement ça a du positif, ce renouveau, ça donne un nouveau souffle à l'équipe et à la boîte", affirme-t-il.

Christophe Longuo a besoin que ça marche : "Ces dernières années ont été très dures économiquement. Je n'ai plus de trésorerie, il y a du retard sur les aides donc j'ai du faire des avances aux employés.... Il est vraiment temps que notre activité reprenne."