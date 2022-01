Des abats de cochons déposés dans un fossé par des "salopards" selon le maire de Sacé

Des poubelles, des pieds de cochons et des restes de fruits de mer ont été retrouvés dans un fossé ce mardi 4 janvier à Sacé, au nord de Laval (Mayenne). Le maire dénonce un manque de respect pour les agriculteurs et pour les agents publics.

"Voilà, on est en 2022, et il reste des salopards capables de déposer ça dans les fossés !!" Antoine Valprémit, le maire de Sacé, au nord de Laval, s'emporte sur les réseaux sociaux après la découverte de poubelles déposées sauvagement dans un fossé de sa commune. Sur les photos postées, on y voit des pieds de cochons, des restes d'un plateau de fruits de mer, des poubelles "et même de la laine de mouton", disséminés dans un fossé et à quelques centimètres d'une poubelle.

Si les déchets ont depuis été nettoyés par les agents publics, le maire dénonce un manque de respect pour l'environnement mais également "pour les agriculteurs du secteur, et surtout aucun respect pour les agents publics qui doivent nettoyer !!" Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire de 135 euros.