Des accidents à Belvézet et Saint-Gervazy, trois blessés graves

A Saint-Gervazy puis à Belvézet, deux accidents ont fait trois blessés graves ce mercredi, dans le Gard. A 7h30, les sapeurs-pompiers ont d'abord été appelés pour un accident sur l'autoroute A9, à Saint-Gervazy, dans le sens Orange-Montpellier. Un sur-accident s'est produit dans le même sens de circulation et sur la même voie. On dénombre au total 2 blessés, en urgence relative, deux hommes de 22 et 24 ans. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au CHU Nîmes.

A 9h, cette fois à Belvézet, un homme de 57 ans a fait une sortie de route. Il a percuté un arbre. La victime, '"en urgence relative" a été transportée au Centre Hospitalier d'Alès.