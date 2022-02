Des accidents alors que les conducteurs sont éblouis, les bons réflexes

Beau temps, soleil à travers arbre et feuillage

Ces derniers jours plusieurs accidents survenus dans le département du Gard, dont un a eu des conséquences dramatiques. ils "ont vraisemblablement été causés par un éblouissement du conducteur", selon la gendarmerie. Afin d'éviter de nouveaux drames la gendarmerie du Gard rappelle une série de règles de sécurité essentielles. En premier lieu, évidemment, le conducteur doit adapter sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation comme des obstacles prévisibles et faire preuve de prudence à l'égard des usagers les plus vulnérables : les cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes, qui n'ont pour protection que les équipements qu'ils portent.

Adapter sa conduite aux conditions de circulation et aux conditions météorologiques.

S'agissant des cyclistes, tout comme des motocyclistes, le maître mot est l'anticipation :" vent, pluie et état de la chaussée peuvent contraindre ce type d'usager à faire un écart de conduite pouvant l'exposer à un risque". Au contraire des motards pour lesquels le port des équipements de protection est obligatoire, le port d'une tenue visible de couleur claire tout comme le port du casque et des gants sont vivement conseillés pour les cyclistes afin de limiter les traumatismes en cas de chute. "La circulation sur le bord droit de la chaussée est un impératif (article R.412-9 du Code de la Route) et l'usage des pistes aménagés est vivement recommandé lorsqu'elles existent".

Enfin, le port de lunettes de soleil et l'utilisation du pare soleil quand la luminosité est importante est vivement recommandée.