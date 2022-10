Des accidents en série sur l'A7 en Isère

Les sapeurs-pompiers de l'Isère sont intervenus sur pas moins de 4 accidents sur la portion iséroise de l'autoroute A7 dans la nuit de vendredi à samedi. Deux de ses accidents ont été plus sérieux que les autres, tous les deux au Nord du péage de Vienne-Reventin, dans le sens Marseille-Lyon.

ⓘ Publicité

Vers 22h41 au point kilométrique 34, entre le péage de Vienne-Reventin et l'échangeur Vienne Sud, un accident impliquant 2 poids-lourds et 3 voitures a fait 6 blessés dont un grave. Toutes les victimes sont âgées de 18 à 20 ans. Une jeune femme de 19 ans a été transportée vers l'hôpital Lyon-Sud. Les autres victimes, des hommes, ont été hospitalisés à Vienne. L'autoroute n'a été rouverte, sur une voie, que vers 2h du matin.

Vers 23h16 ensuite, plus au nord au point kilométrique 27, entre Vienne et Chasse-sur-Rhône, une voiture seule a fait une embardée. Une jeune femme de 25 ans a été conduite à Lyon-Sud en urgence absolue et un jeune homme de 21 ans à été hospitalisé à Vienne.