Des "actes de vandalisme" dans la métropole de Bordeaux au lendemain de la mort d'un jeune à Nanterre

Plusieurs incidents ont éclaté vers 3 heures du matin, ce mercredi à Bordeaux. Des voitures et des poubelles ont été incendiées, selon les policiers girondins qui ne communiquent pas, ce mercredi matin, de bilan précis. Ces dégradations se sont produites sur la rive droite, à Lormont et Floirac, ainsi que dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Aucune interpellation n'a eu lieu, toujours selon la police. Le tram C a été interrompu mardi soir, et est toujours à l'arrêt sur la branche desservant le quartier des Aubiers, en direction du parc des expositions, et un "plan de sureté" a été mis en place par TBM, qui évoque des "actes de vandalisme". Le parc-relais des Aubiers a également été fermé.

Ces incidents se produisent au lendemain de la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par balle par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine), alors qu'il venait de redémarrer lors d'un contrôles. La nuit a aussi été agitée en Île-de-France, où au moins 24 personnes ont été interpellées. Des "incidents très sporadiques" ont éclaté dans d'autres communes d'Ile-de-France, comme Asnières, Colombes, Suresnes (Hauts-de-Seine), Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Mantes-la-Jolie (Yvelines), selon la préfecture de police.