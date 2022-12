Des activistes du mouvement Dernière rénovation bloquent la rue de Rivoli à Paris, neuf interpellations

Après des opérations sur le périphérique parisien ces derniers week-ends, les activistes de Dernière rénovation ont cette fois agi en plein cœur de Paris. Neuf d'entre eux ont formé une chaîne humaine, bloquant la rue de Rivoli quelques dizaines de minutes ce samedi 3 décembre 2022, dans le IVe arrondissement.

Ils étaient positionnés entre le BHV Marais et l'Hôtel de Ville, obligeant voitures et scooters à changer d'itinéraire. Après 30 minutes de blocage, les forces de l'ordre sont intervenues et les ont repoussé sur le bas-côté.

Les neuf militants ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ils ont souhaité alerté sur l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi "visant à protéger les logements contre l'occupation illicite". Un texte qui renforce les sanctions contre les squatteurs mais pour Dernière rénovation, il "s'obstine à criminaliser les mal-logés".