Des adolescents seraient responsables des dégradations à l'église de la Robertsau à Strasbourg

Strasbourg

L'affaire avait provoqué une forte émotion : mi mars, deux extincteurs étaient vidés dans l'église de la Robertsau à Strasbourg. L'enquête avance, cinq adolescents de 12 à 15 ans ont été placés en garde à vue pour dégradations en réunion dans un édifice affecté au culte indique ce matin la presse quotidienne régionale.

Un vif émoi dans et au delà de la communauté catholique

Une information vérifiée par France Bleu Alsace, de source proche du dossier, on parle de quatre mineurs, des adolescents. Ils ont été retenus par la police après avoir été convoqués au commissariat. Le 11 mars, l'église avait été vandalisée : des extincteurs vidés sur place, un statuette renversée, le confessionnal et l'autel abîmés. Un rassemblement avait été organisé sur place quelques jours plus tard pour dire non à ces dégradations.