Des adolescents victimes d'un exhibitionniste à Mayenne, il a été interpellé et placé en détention provisoire

C'est un soulagement pour les habitants, les parents et les enfants à Mayenne. Un homme de 32 ans a été interpellé et placé en détention provisoire, dans l'attente de son procès, pour exhibitionnisme et agression sexuelle, annonce ce lundi la gendarmerie de la Mayenne dans un communiqué.

Cette affaire démarre le lundi 6 février. Les gendarmes de Mayenne sont saisis pour des faits de corruption de mineur. Le lendemain et le mercredi 8 février, deux nouvelles plaintes sont déposées. Les militaires se mettent à la recherche d'un homme qui agit en fin de matinée et/ou en fin d'après-midi et qui aurait demandé des actes sexuels à des enfants et adolescents. Ses victimes sont âgées entre 10 et 16 ans. Les témoins arrivent à décrire physiquement leur agresseur.

Des patrouilles se déploient dans toute l'agglomération de Mayenne afin de le mettre hors d'état de nuire. La directrice d'une école signale un homme, au comportement suspect, qui rôde à proximité de l'établissement. C'est un témoignage décisif qui va permettre son interpellation vendredi 10 février. Cet exhibitionniste est âgé de 32 ans, il réside à Mayenne.

Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré au tribunal de Laval pour être mis en examen. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt en détention provisoire, dans l'attente de son jugement.