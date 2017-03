Des affaires de la fille des disparus d'Orvault retrouvées près de Brest

La carte Vitale et le pantalon de Charlotte Troadec, la fille de la famille des disparus d'Orvault, ont été retrouvés, ce mercredi matin, par une joggeuse à Dirinon, près de Brest. La famille avait des attaches dans le Finistère.

L'enquête sur les disparus d'Orvault s'est déplacée dans le nord-Finistère, où la famille avait des attaches. Alors que l'ADN de la fille Troadec, Charlotte, est le seul qui n'a pas été retrouvé dans le pavillon familial d'Orvault, des affaires lui appartenant ont été découvertes, ce mercredi matin, près de Brest.

Un pantalon et une carte Vitale

La famille domiciliée près de Nantes n'a pas donné signe de vie depuis plus de deux semaines, et des fouilles du jardin d'Orvault ont été entreprises. Rebondissement ce mercredi matin, quand une joggeuse qui courrait à Dirinon, dans la région brestoise, à découvert un pantalon et une carte vitale appartenant à la fille de la famille Troadec. Une information révélée par le Parisien dont France Bleu a eu confirmation.

Une famille originaire du Finistère

Le Nord Finistère est une zone que la famille connait bien, le père de famille ayant grandit à Brest, et la mère à Landerneau. C'est d'ailleurs une bretonne, l'une des sœurs de Pascal Troadec qui a donné l'alerte dans cette affaire de disparitions.

L’enquête est confiée à la Police judiciaire, qui a mandaté la gendarmerie, pour déployer des moyens pour boucler cette zone de Dirinon. Deux proches de la famille auraient également été entendus par la PJ de Brest, ce week-end.