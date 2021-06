Des affichettes sexistes découvertes dans les couloirs du lycée Nelson Mandela à Poitiers

Des images et phrases sexistes ont, selon plusieurs sources, été retrouvées dans les couloirs et les toilettes des filles du lycée Nelson Mandela, à Poitiers, ce mercredi 9 juin.

Des affichettes sexistes auraient été retrouvées dans les couloirs et les toilettes des filles du lycée Nelson Mandela, selon plusieurs membres du personnel de l'établissement. On y voit des messages sexistes du type "Vous voulez passer des bonnes vacances, laissez votre femme au bord de la route" ou encore des images de femmes en laisse. Ces affichettes ont été apposées pour recouvrir d'autres affiches élaborées par des élèves précisément pour dénoncer les remarques sexistes. Les affichettes anti-féministes auraient été découvertes mardi soir et mercredi matin. L'information n'est pas confirmée de manière officielle, mais corroborée par plusieurs sources. Contactée par France bleu Poitou, la direction de l'établissement n'a pas répondu.