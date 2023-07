Des affrontements entre deux communautés dans le quartier du Champ de Manoeuvres à Soyaux en Charente

Une violente bagarre a éclaté, lundi, dans le quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux près d'Angoulême, entre Kurdes et Maghrébins. Au départ, le chauffeur d'une camionnette se plaignait d'un attroupement qui l'empêchait de circuler. De part et d'autre, parents et amis ont été réunis pour en découdre, à coups de battes de base-ball. Un adolescent kurde a été grièvement blessé et hospitalisé à Poitiers, mais son pronostic vital ne serait plus engagé. Il souffre d'un hématome au cerveau.

Rien à voir avec les émeutes de la semaine dernière

Un conseiller municipal de Soyaux a voulu intervenir. Sa voiture a été caillassée, il a porté plainte, ce mardi, au commissariat, pour menaces de mort. La camionnette a été retrouvée calcinée dans la soirée de lundi. Et les affrontements se sont poursuivis au service des Urgences de l'hôpital d'Angoulême, avec un retour au calme rapide grâce à l'intervention de la police. Des faits qui n'ont rien à voir avec les violences urbaines qui ont éclaté la semaine dernière à Soyaux Mais le climat est inflammable au Champ-de-Manoeuvres : "c'est prêt à péter de tous les côtés", confie le maire de Soyaux, François Nebout.