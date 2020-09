Des affrontements entre fêtards et forces de l'ordre à Nantes

Des fêtards se sont rassemblés vers 20h30 place du Bouffay ce vendredi 11 septembre pour diffuser de la musique et défiler dans les rues de Nantes. Vers 22h30 les CRS et les gendarmes ont voulu évacuer la place. S'en sont suivis des jets de projectiles (des bouteilles et des objets en verre) de la part des fêtards mais aussi des coups de matraque et des charges aux boucliers de la part des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés. Les clients des terrasses ont dû trouver refuge à l'intérieur des bars ou restaurants pendant la durée des affrontements. Six personnes ont été interpellées.

La sono des fêtards a été saisie par les forces de l'ordre à Nantes © Radio France - Dylan Jaffrelot