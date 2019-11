Des affrontements entre migrants font plusieurs blessés à Calais

Des affrontements entre migrants Soudanais et Érythréens ont éclaté ce jeudi dans la zone des Dunes, à Calais (Pas-de-Calais). Cela faisait plus d'un an que des tels affrontements n'avaient pas eu lieu dans ce secteur.

Calais, France

Au moins sept migrants ont été blessés ce jeudi à la suite d'affrontements qui ont éclaté zone des Dunes, à Calais (Pas-de-Calais).

Une première bagarre a éclaté dans la nuit entre plusieurs dizaines de migrants de nationalité soudanaise et érythréenne armés de bâtons. Cinq migrants ont été blessés.

Après un retour au calme précaire, une nouvelle rixe a éclaté en début d'après-midi ce jeudi opposant plus de 200 personnes : 150 soudanais et 60 Érythréens armés de bâtons de bois et de barres de fer. Beaucoup étaient sous l'empire de l'alcool.

Des affrontements entre migrants font plusieurs blessés zone des Dunes à Calais (Pas-de-Calais) © Radio France - Emmanuel Bouin

L'arrivée de l'hiver et les expulsions entraînent une montée des tensions

Le calme est revenu en milieu d'après-midi. Cela faisait plus d'un an que de tels affrontements n'avaient pas éclatés dans le secteur de Calais. Entre le froid et les expulsions à répétition pour éviter les installations, le climat est tendu déplorent les associations.

D'après les autorités, 450 migrants vivent à Calais actuellement.