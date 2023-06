Des agents de Périgord Habitat assermentés pour constater des infractions dans le voisinage en Dordogne

Des petites pochettes noires sortent de leurs blousons. A l'intérieur : des insignes avec nom, prénom, photo d'identité et badge bleu-blanc-rouge. Six agents de Périgord Habitat ont été assermentés pour pouvoir signer des procès verbaux. La décision a été entérinée par la signature, ce lundi 12 juin, d'une convention entre les parquets de Périgueux et Bergerac, Périgord Habitat et le Conseil départemental.

Concrètement, ces salariés de Périgord Habitat pourront désormais dresser des procès-verbaux pour des infractions au sein du parc immobilier de l'agence et liée à la vie locative. Cela concerne des contraventions mais aussi des délits allants du tapage nocturne au dépôt sauvage d'ordures, en passant par les graffitis.

"Nous ne sommes pas des agents de police"

L'agent de médiation à Périgord Habitat, Thomas Butruille fait partie des six salariés qui se sont portés volontaires. Il estime que l'assermentation va permettre d'asseoir son autorité : "Quand les gens ne veulent plus se parler, il y a des incivilités. Ca va permettre de dire formellement à un locataire les choses qui sont inadmissibles".

Selon la directrice de Périgord Habitat, Séverine Genneret, l'assermentation répond à une "demande" des locataires. Elle doit aussi permettre de ne pas appeler la police et la gendarmerie pour de petites infractions. Une convention similaire avec plus de 400 agents agents a été signée par Paris Habitat en 2018 .

Un pouvoir qui peut servir de dissuasion en plus de donner une certaine légitimité. Mais Thomas Butruille assure que ce pouvoir est limité. "Nous ne sommes pas des agents de police, on dresse le procès verbal mais on ne met pas la contravention. C'est un outil d'accompagnement, pas de répréhension", dit l'homme qui travaille depuis deux ans pour Périgord Habitat.

Des devoirs

Ceux qui décident à terme de la sanction, ce sont les Procureurs de la République de Périgueux et de Bergerac. Solène Belaouar, procureure à Périgueux, explique qu'elle recevra les procès-verbaux et qu'elle décidera des poursuites : amendes, stage de citoyenneté ou encore travaux d'intérêts généraux.

"Ce n'est pas leur vocation première, cela vient en complément des actions de médiation", ajoute Solène Belaouar, en rappelant qu'ils ont aussi prêté serment et suivi une formation. Les six salariés de Périgord Habitat ont donc plus de pouvoir mais de nouveaux devoirs, notamment déontologiques. "Je serai vigilante pour qu'il n'y ait pas d'abus", conclut la Procureure.