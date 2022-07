Des agriculteurs des Deux-Sèvres s'indignent après de nouveaux actes de vandalisme

Trois enrouleurs et une réserve d'irrigation ont été dégradés en une nuit dans le sud des Deux-Sèvres. "Un sentiment de colère, d'injustice et d'écœurement domine chez les agriculteurs et les organisations agricoles".

"Trop c'est trop", réagissent ce jeudi 14 juillet la FNSEA des Deux-Sèvres, les Jeunes Agriculteurs mais aussi la chambre d'agriculture après la découverte d'actes de vandalisme dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet dans le département où la question de la gestion de l'eau est très sensible. Trois enrouleurs ainsi qu'une réserve de substitution ont été dégradés.

"Une réserve sur Chef-Boutonne appartenant en partie à la Caeds, la Compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres, a été dégradée avec des coups de cutter dans la bâche. Elle était inscrite dans un schéma de substitution et servait à préserver l'eau potable dans le secteur de la Boutonne. Trois enrouleurs, un à Arçais et deux à Mauzé-sur-le-Mignon, ont été détruits à coups de hache ou de lapidaire électrique", détaille Denis Mousseau, le président de la FNSEA des Deux-Sèvres.

La destruction d'outils de travail est plus qu'insupportable

"La destruction d'outils de travail est plus qu'insupportable. Le monde agricole est dans une forte incompréhension. La colère monte. Il y a eu des exactions depuis plusieurs mois. La profession agricole appelle au calme mais en appelle aussi réellement à l'Etat et à la justice de faire son devoir", poursuit Denis Mousseau.

Le président de la FNSEA rappelle aussi le préjudice économique : "un enrouleur ça vaut environ 25.000 euros. Ce matériel est utilisé en ce moment pour de l'irrigation notamment sur des cultures fourragères et on est dans l'incapacité de réparer en temps et en heure donc il y a la perte du matériel mais il y a aussi la perte économique de la culture. En ce moment, vu les difficultés économiques ça rajoute un caractère dangereux au niveau social et humain". Denis Mousseau précise que des plaintes ont été déposées.