Alsace, France

La préfecture du Haut-Rhin relaie auprès des consommateurs alsaciens une information diffusée par les autorités allemandes. Elles signalent la découverte d'aiguilles dans des paquets de snacks ou plats préparés (bagel, burger, gâteaux ...) achetés dans des supermarchés à l’enseigne « Kaufland », à Offenburg et à Kehl.

Acte malveillant ?

Neuer Stecknadelfund - Diesmal betroffen ist ein Lebensmittelmarkt in Schutterwald, der einem anderen Unternehmensverbund angehört. Nachdem eine Kundin am Freitag ihr gekauftes Suppengrün zu Hause auspackte, fiel eine Stecknadel aus dem Verpackung➡https://t.co/rTarB63aMK

*ma — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) January 8, 2018

Une enquête de police est en cours en Allemagne, une cellule spéciale a même été créée. La préfecture invite les consommateurs qui ont acheté ces produits à la plus grande prudence et à se rapprocher, s’ils ont découvert des corps étrangers (aiguilles) dans des produits préemballés achetés en Allemagne, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin.

>>> Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations – service Sécurité Sanitaire des Aliments – 03 89 24 81 95 – ddcspp-ssa@haut-rhin.gouv.fr

Selon les médias allemands, des aiguilles ont été retrouvées dans divers produits depuis la mi-décembre.