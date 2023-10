Des alertes attentat dans des lycées de la métropole lilloise

Six établissements de la métropole lilloise ont reçu ce lundi matin des menaces d'attentat sur Pronote, l'ENT (espace numérique de travail) ou via les réseaux sociaux. Le rectorat de l'académie de Lille précise dans un communiqué qu**'il s'agit des lycées Colbert, Le Corbusier et Sévigné à Tourcoing, des lycées Baudelaire et Jean-Moulin à Roubaix et le lycée Emile-Zola à Wattrelos.**

Les chefs des établissements concernés ont alerté les forces de police et informé les familles. Des "levées de doute" ont été menées et le périmètre des lycées a été sécurisé. Peu avant 11 heures, les cours avaient progressivement repris sauf au lycée Colbert de Tourcoing.

Le message envoyé aux lycées est intitulé "Allerte attentat AlQadai"(sic), Truffé de fautes, le texte diffusé laisse croire que des bombes ont été cachées dans les toilettes ou que les terroristes "seront présents en voiture armée pour tuer tout le monde". Les élèves ont été immédiatement alertés comme au lycée Colbert à Tourcoing. Le proviseur a envoyé un message indiquant que "le compte Pronote d'un enseignant a été piraté et qu'un message de menace terroriste a été envoyé cette nuit" En attendant les instructions des services de police, il demandait à chacun "de ne pas venir au lycée ce lundi matin et jusqu'à nouvel ordre."

Les messages menaçant d'attentats se sont multipliés depuis la rentrée scolaire, dans plusieurs dizaines d'établissements en France. 46 d'entre eux ont dû être évacués suite à ces alertes, indiquait un bilan du ministère de l'Éducation le vendredi 22 septembre. Les académies de Bordeaux, Versailles et de Normandie sont les plus touchées actuellement.