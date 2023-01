Des aménagements et des études promis après plusieurs décès avenue Paul-Muller à Villers-lès-Nancy

Une réaction après la mort de trois personnes en un an sur l'avenue Paul-Muller de Villers-lès-Nancy. Le maire de Villers, François Werner, et le président de la Métropole, Mathieu Klein, ont annoncé lors de leurs voeux aux habitants plusieurs projets pour sécuriser l'avenue Paul-Muller, quelques heures après la mobilisation d'environ 200 personnes pour plus de sécurité .

Comme à Nancy, François Werner a annoncé le passage de la commune à 30 kilomètres par heure, hors certains axes d'ici la fin de l'année 2023. Mathieu Klein a annoncé de son côté l'installation de ralentisseurs, avenue Paul-Muller, des "coussins berlinois", de radars pédagogiques. Le carrefour avec la rue Saint-Fiacre va être réaménagé. Des études vont aussi être lancées pour la sécurisation de l'avenue et la création d'une piste cyclable, déjà prévue dans le plan métropolitain des mobilités.