Des amendes pour l'ex-direction de l'Opéra de Bordeaux

Ils n'avaient pas vu le détournement de plus de 2 millions d'euros par la régisseuse de l'Opéra de Bordeaux. Son ex-directeur général, Thierry Fourquet a été condamné vendredi à 800 euros d'amende par la cour de discipline budgétaire. Pas de sanction pour l'ex-adjoint au maire, Dominique Ducassou.

Ils ne devront payer que quelques centaines d'euros d'amende. Renvoyés devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), émanation de la Cour des comptes chargée de juger les personnes, deux anciens responsables de l'opéra de Bordeaux ont été condamnés vendredi.

La CDBF a bien jugé qu'il y avait eu "défaut de contrôle et et de surveillance" de la régie de la part de l'ancien directeur général, Thierry Fourquet, et de l'ancien directeur administratif, Gérard Lion. Ils n'avaient pas empêché, l'ex-régisseuse de détourner 2,3 millions d'euros entre 2002 et 2012. Elle avait été condamnée à cinq ans de prisons, dont deux avec sursis, début 2016.

L'ancien directeur pas condamné

En revanche, l'ancien comptable, a été relaxé. De son côté, l'ancien président de l'opéra, et ancien adjoint au maire de Bordeaux, Dominique Ducassou n'a pas été condamné. La CDBF s'est déclarée incompétente. La cour n'a en effet pas le pouvoir de juger des élus dans l’exercice de leurs mandats.