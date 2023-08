Des amendes pour les militants écologistes qui avaient jeté de la peinture sur la préfecture d'Indre-et-Loire

Les cinq militants écologistes de Dernière Rénovation qui avaient aspergé de peinture le mur de la préfecture et du conseil départemental d'Indre-et-Loire en mars dernier ont tous été condamnés, ce mardi 29 août, à Tours.

Ils écopent chacun de 1.000 euros d'amende, dont 200 euros avec sursis pour quatre d'entre eux. La cinquième prévenue, récidiviste, est la seule qui devra payer intégralement les 1.000 euros. La seule, aussi, dont la condamnation sera inscrite sur son casier judiciaire. Les activistes doivent aussi payer solidairement un peu plus de 8.600 euros au conseil départemental et à la métropole pour les dégâts occasionnés (les 25.140 euros de la rénovation du portail extérieur n'ont finalement pas été mis à leur charge).

Tout ce qu'on demande, c'est que les gens vivent dans des conditions dignes et que ça permette, en plus, de mettre un petit coup de frein au dérèglement climatique" - une porte-parole de Dernière Rénovation à Tours

A l'audience, ces étudiants avaient longuement justifié leur intervention par la nécessité d'une action rapide contre le changement climatique. Un argument que le tribunal a rejeté en expliquant que le fait de badigeonner les murs de la préfecture ne changeait rien au réchauffement climatique. "Ça me paraît tellement disproportionné, ce qui est demandé par rapport à cinq jeunes surdiplômés qui hypothèquent leur avenir et qui viennent œuvrer pour l'intérêt général" regrette Julie, porte-parole de Dernière Rénovation à Tours. "Je ne comprends pas que l'état de nécessité n'ait pas été retenu. On n'a pas le temps, nous, de devenir de grands politiciens. On n'a pas le temps de devenir de grands artistes connus. Le procureur a cité Coluche. On n'a pas le temps de faire tout ça. On a deux ans pour essayer de faire changer la balance donc on agit à notre échelle. Et bien sûr que ce qu'on a fait est nécessaire".

Paul, seul prévenu présent au rendu du délibéré, trouve lui aussi les condamnations excessives. La décision de faire appel à été prise immédiatement. Pour autant, Paul ne regrette pas d'avoir participé à cette action : "Bien sûr que je le referais. Pour ce qui est de l'efficacité, il y a eu une grosse mobilisation autour du procès la semaine dernière, donc c'est une grande réussite. Beaucoup de gens ont entendu parler de dernière rénovation et vont sûrement nous rejoindre. C'était aussi ce qu'on voulait".

**"**On essaie littéralement de faire que l'Etat adopte la mesure la plus consensuelle. La rénovation thermique des bâtiments, qu'il n'y ait plus de personnes d'ici 2040" souligne Julie. "Donc vraiment, tout ce qu'on demande, c'est que les gens vivent dans des conditions dignes et que ça permette, en plus, de mettre un petit coup de frein au dérèglement climatique".