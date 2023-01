Des amendes requises contre des militants de Greenpeace pour une action aux abords du site nucléaire Orano

Le 16 novembre 2021, huit militants de l'ONG Greenpeace avaient stationné un camion sur les voies ferrées à l'entrée du site nucléaire Orano à Tricastin. Ils s'étaient enchaînés à ce camion. Ils voulaient dénoncer le transport d'uranium retraité, qu'ils qualifient de déchets nucléaires, vers la Russie, et l'opacité autour de ces exportations. "La Russie n'est pas une poubelle", "Stop aux trafics radioactifs" pouvait-on lire sur leurs pancartes.

L'un des militants est décédé depuis. Seuls sept étaient convoqués donc ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Valence. Quatre étaient présents. A la barre, ils ont assumé leur action, et souligné que leur manifestation était "pacifique, non violente, de courte durée." Ils sont poursuivis précisément pour "stationnement dans une partie de la voie ferrée non affectée à la circulation publique".

La procureure de la République a requis 1.000 euros d'amende pour cinq militants déjà condamnés pour des actions comparables dans le passé et 500 euros d'amende pour les deux autres militants sans casier judiciaire. Le tribunal rendra sa décision le 24 février prochain.