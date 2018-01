Saint-Vallier-de-Thiey, France

Énormément d'émotion à Saint-Vallier-de-Thiey ces dernières heures depuis l'annonce de la mort de toute une famille qui vivait dans la commune, près de Grasse.

C'est le choc après la disparition de cette famille, victime d'un accident sur une autoroute italienne mardi. Un couple, leurs deux enfants ainsi que le jeune frère du père de famille sont morts après un accident avec un camion.

Toute la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en état de choc

Le couple possédait un food truck, un service de restauration à emporter à bord d'un camion. De nombreux habitants de la commune allaient acheter à manger chez eux.

Le maire de Saint-Vallier-de-Thiey, Jean-Marc Délia, nous explique que c'est "un vrai traumatisme".

"Nous sommes tous en état de choc. C'était une famille qui s'était constituée chez nous. Ils étaient merveilleux, comme leurs enfants. Je les ai mariés, ils étaient très amoureux."

Le maire Jean-Marc Délia Copier

"Une famille adorable"

Sébastien et Alice connaissent très bien la famille tuée dans l'accident. Ils vendent des fruits et légumes, tout près de là où le couple installait son food truck : "C'est vraiment dur, à la base des amis pensaient que nous étions les victimes. C'est comme ça que nous avons appris qu'il y avait eu un accident. Nous étions proches, ils étaient formidables, adorables. On pense à leur famille."

Alice et Sébastien, des amis du couple décédés Copier

Cet accident n'est malheureusement pas le premier à avoir touché une famille azuréenne. À La Trinité, les obsèques de Gaëtan Gauchy et de sa fille Marie, 3 ans, auront lieu ce samedi à 11 heures en l’église de La Trinité.

L'accident sur l'A6 s'est produit en Saône-et-Loire dans la nuit du 26 au 27 décembre à cause d'un automobiliste qui roulait à contresens sur une autoroute.