Des anciens détenus de la prison de la Farlède à Toulon soupçonnés de préparer un attentat

Toulon, France

Trois hommes suspectés de préparer un attentat ont été mis en examen vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste". Ils visaient a priori des surveillants de prison.

Les détenus se sont croisés à la prison de la Farlède

D'après BFM TV, les trois hommes voulaient s'en prendre à un surveillant pénitentiaire de la prison de la Farlède à Toulon. Deux des trois hommes mis en cause se seraient brièvement rencontrés dans la prison varoise. Ils ont entre 27 et 42 ans et le plus jeune, considéré comme le cerveau du projet, a déjà écumé les prisons françaises.

Transféré à chaque incident, à chaque appel à la prière trop insistant. Le jeune homme déjà condamné pour apologie du terrorisme est connu pour être parti gonfler les rangs d'Al Quaida en Syrie. Un nouvel événement qui pourrait bien réveiller la colère des personnels pénitentiaires. Très régulièrement mobilisés pour dénoncer le manque de sécurité dans les prisons. Après la traumatisante attaque au couteau de Condé-sur-Sarthe, là encore par un détenu radicalisé. En tout cas le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se veut rassurant : "On ne parle là que d'un projet d'attentat. Il n'y avait aucun niveau d'alerte particulier."