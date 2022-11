Des anciens élèves saisissent la justice, ils ne supportent pas le nom donné à leur ancienne école

Des anciens élèves d'une école calvadosienne saisissent la justice, car l'établissement porte le nom d'un ancien instituteur, jugé violent par les élèves de l'époque. En novembre 2021, l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon, originellement appelée Jules Verne – George Sand a été rebaptisée du nom de Pierre Lefèvre. C'était l'ancien directeur de l’établissement et maire de la commune de 2008 à 2022. Cette décision, prise par Christine Salmon, l’actuelle maire et votée par la majorité des élus du conseil municipal, fait toujours autant polémique.

Un an après, quelques anciens élèves du professeur, ne lâchent rien. Ils ont d'ailleurs manifesté leur désapprobation mi-novembre devant l'école. Depuis, un collectif s'est monté pour dénoncer cette dénomination. La justice a été saisie.

Ils contestent la plaque du nom de Pierre Lefèvre, ancien maire et professeur à Aunay-sur-Odon. © Radio France - Louis Fontaine

Des violences traumatisantes

En 1967, Jacky Rogue était élève de Pierre Lefèvre en CM2. Pour lui, le nom de son ancien instituteur n'a rien à faire sur les murs de l'école, vu les scènes de violences auxquelles il a subi et assisté.

"C'était l'angoisse permanente. Un climat délétère régnait dans la classe. En tant que jeune, on subissait, on ne pouvait pas se manifester autrement. Sinon, c'était encore pire. Alors moi, j'ai eu des tirages d'oreilles, des coups de règle, puis des baffes. C'était surtout au moment des dictées, il quittait le bureau pour venir auprès des élèves. Il attendait qu'on conjugue le verbe pour agir à la moindre faute. On sentait sa présence au-dessus de nous. Il avait des réactions méchantes, ça me touchait plus quand c'étaient les autres. Je me rappelle des lancers de craie, des lancers de tampons effaceurs aussi. Ce n'était pas en lob, c'était en tir tendu. Il ne fallait pas le recevoir parce que c'était l'hématome".

Pour les générations futures

Le collectif ne veut aucun mal à l'ancien maire, qui vit d'ailleurs toujours à Aunay-sur-Odon, mais "c'était l'ancien temps" glisse l'un des membres, "on regrette essentiellement le manque de concertation du grand public, on a l'impression que cette décision a été prise en douce" affirme Didier Lemasle.

Imaginez un élève dans dix ans qui demande à son maître où sa maîtresse : c'était qui Pierre Lefèvre ? Moi je leur conseillerai de mentir parce que s'ils disent, c'était celui qui avait le lancer de tampon très habile et qui ratait rarement sa cible, ça fait désordre - Philippe Sicot, ancien élève de l'école d'Aunay-sur-Odon

Le jugement du tribunal administratif devrait être rendu en juin 2023. Contactée, la maire des Monts d'Aunay, Christine Salmon, n'a pas souhaité réagir.