Des animaux affamés ou morts retrouvés dans une ferme à Migné-Auxances

Par Charlotte Jousserand, France Bleu Poitou

Ce dimanche 6 janvier, la SPA accompagné de la maire de la commune et de policiers de Poitiers est venue constatée la situation dans ce pavillon de Migné-Auxances. Des chiens, des cochons, des lapins retrouvés morts et des chats, des chevaux et des oies affamés.