Des animaux s'échappent d'une ferme près de Toulouse après des actes de vandalisme

C'est un lieu très fréquenté en ces vacances scolaires d'hiver. La ferme du paradis de Rieumes est victime depuis plusieurs mois d'actes de vandalisme. Le grillage de cette ferme pédagogique a été coupé à plusieurs reprises et des animaux se sont échappés avant d'être récupérés.

Le propriétaire, en colère, a fini par déposer plainte ce lundi et appelle à la vigilance de tous les riverains et promeneurs.

Un daim, une chèvre et des chiens s'échappent

C'est un voisin qui a prévenu le propriétaire de la ferme dans la nuit. "On m'a appelé à 1h du matin pour me dire que mes chiens, une chèvre et un daim étaient dehors. Heureusement que ce sont des animaux qu'on élève à la main, très gentils, avec un sac de grains ils viennent. On a vu que le grillage était ouvert à trois endroits", explique attristé Patrick Moreau.

Le grillage de la ferme a été coupé à cinq reprises depuis le mois de novembre. Le gérant a porté plainte ce lundi à la gendarmerie.

Une activité de refuge ciblée

Patrick Moreau regrette que son activité soit ciblée : "Nous sommes un refuge à la base, on recueille des animaux, on les soigne, on les enlève des cirques. Je trouve aberrant qu'on saccage des endroits comme ça. Je pense que ce sont des jeunes qui ne trouvent rien d'autre pour s'amuser. Mais bon, ça nous fait un peu peur, peur qu'il arrive un accident" témoigne le gérant qui appelle au calme.

Le gérant appelle à la vigilance des riverains

Le gérant a des caméras dans son parc, mais elles n'ont pas été très utiles jusqu'à présent. Sur Facebook, il appelle à la vigilance des riverains et promeneurs: "Nous lançons un appel à tous les promeneurs [...] si vous avez vu quelque chose d'anormal merci de nous informer".

La ferme du paradis a accueilli 32.000 visiteurs l'an dernier. En plus d'une ferme pédagogique où les visiteurs peuvent nourrir les animaux, un parc d'attractions est proposé au public. La ferme du paradis est ouverte tous les jours jusqu'au 5 mars, de 10h à 17h30. Tarif unique à 9,5€.