Des animaux sauvages saisis au péage de Sorigny par la Police de l'environnement d'Indre-et-Loire

C'est le quatrième trafic le plus important d'après Interpol, le trafic d'animaux sauvages ne baisse pas en France. Face à la récurrence d'importation d'espèces protégées (et interdites) d'Afrique du Nord, le parquet d'Orléans a demandé à la Police environnementale -rattachée à l'Office français de la biodiversité (OFB)- de faire des contrôles dans la région. Ce mercredi, le bras armé du ministère de l'environnement était à la sortie du péage de Sorigny sur l'A10. Plusieurs animaux sauvages ont été saisis.

Des voitures sont arrêtées et inspectées par la Police de l'environnement, accompagnée des gendarmes et des douaniers. Dans un van belge, ce conducteur de retour du Maroc ouvre son coffre. Deux oiseaux y sont trouvés. Les policiers reconnaissent rapidement l'espèce. Ce sont deux Chardonnerets élégants, une espèce protégée, puisqu'en voie de disparition au Maroc. Des oiseaux en piteux état, le propriétaire explique qu'il les a depuis trois ans et qu'ils ont fait l'aller-retour de Belgique. Les passereaux (ces petits oiseaux), ne sont pas bagués et n'ont pas de papiers d'identification, la Police doit les saisir, "c'est illégal".

Les deux Chardonnerets élégants saisis par la Police environnementale d'Indre-et-Loire © Radio France - Laurette Puaud

Le conducteur risquait jusqu'à 150.000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Finalement, les oiseaux lui seront seulement confisqués. Des passereaux qui vont être soignés, explique le chef de la Police environnementale Stéphane Loyau. "Ils étaient détenus dans une cage de 15 par 30cm, ils sont donc beaucoup déplumés, en mauvais état sanitaire et en mauvais état physiologique. On va aller les déposer dans un centre de soins. Ils vont les remplumer, si vous me permettez l'expression, les remettre à niveau, pour qu'ils repartent en bonne santé. Ils seront relâchés dans le milieu naturel." Les deux oiseaux ont été remis à l'association " Sauve qui plume ".

Les forces de l'ordre ont aussi confisqué quatre tortues grecques dans des boites en plastique. Déshydratées et dénutries, elles vont être confiées au Muséum d'Histoire naturelle de Tours. Deux escargots géants d'Afrique sont aussi passés sous le contrôle des policiers. Mais l'espèce étant non inscrit comme protégée, les escargots sont repartis avec leurs propriétaires.

Les tortues sont parmi les plus touchées par le trafic d'animaux sauvages © Radio France - Laurette Puaud

La saisie d'animaux sauvages est récurrentes constatent les autorités. En effet, c'est le quatrième trafic le plus lucratif. Les tortues ou oiseaux sont achetés pour quelques euros, par exemple en Afrique du Nord, et sont revendus parfois plusieurs centaines d'euros en Europe.

