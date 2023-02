Des animaux sauvés dans le Pays-Haut après la découverte de plusieurs cadavres

La police nationale, les services de l'Etat et une association de défense des animaux sont intervenus chez un particulier ce mardi 31 janvier pour sauver une trentaine d'animaux à Haucourt-Moulaine, près de Longwy.

ⓘ Publicité

Tout est parti d'un signalement fait à la police de Longwy faisant état de mauvais traitements sur des animaux sur ce terrain. Sur place, l'association, la police et la direction départementale de la protection des populations ont découvert plusieurs cadavres d'animaux à priori victimes de déshydratation. Ils ont recueilli et évacué une ânesse, 14 chèvres, un mouton, huit oies, cinq poules et trois lapins, selon la police.

Les policiers ont sécurisé l'intervention à Haucourt-Moulaine - DDSP 54

Une enquête est ouverte par le parquet de Briey, confiée à la police de Longwy.