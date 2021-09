Des anti-éoliens ont tagué la mairie de Jazeneuil et une dizaine de maisons du centre-bourg

"Plus que de la colère, c'est de l'agacement face à ce genre de bêtise. Vraiment, c'est de la pure bêtise". Le maire de Jazeneuil, Bernard Chauvet, ne mâche pas ses mots. Ce jeudi matin, ses administrés et lui-même ont découvert une dizaine de tags "Non aux éoliennes" et "La ZAD" sur les murs de plusieurs bâtiments dans la rue qui relie la mairie et la Vonne, la rivière qui traverse la commune.

"Cela crée des crispations et ça dessert les associations anti-éoliennes qui, pour la plupart, présente des arguments parfaitement recevables, qu'on soit d'accord ou pas. Là, Cela nous fait perdre du temps et c'est malveillant pour l'ensemble de la population"

"Plusieurs monuments ont été tagués, y compris la maison du XVème siècle qui est une des richesses architecturales et patrimoniales de la commune. C'est un manque absolu de respect des Jazeneuillais. J'incite tous les propriétaires à porter plainte, ce que la mairie vient de faire".