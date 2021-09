Des anti-pass sanitaire de Dordogne invités de Cyril Hanouna dans Balance Ton Post

Ce sont des membres actifs de la contestation contre le pass sanitaire en Dordogne. Ils sont également engagés dans le collectif No Pass 24, collectif chargé d'organiser les manifestations chaque samedi à Périgueux notamment. Une partie d'entre eux sera sur le plateau de Cyril Hanouna ce jeudi soir à 21h15 pour la rentrée de l'émission Balance Ton Post. Ils débattront en direct avec les chroniqueurs sur la chaîne C8.

En direct sur C8

L'annonce a été faite sur la page Facebook de No Pass 24 : "La chaîne C8 s'est intéressée aux mouvements citoyens de Dordogne et a invité le collectif NoPass24 dans l’émission "Balance Ton Post" expliquent les membres du collectif. Ils précisent bien la teneur de l'émission : "une émission de débats d’actualité sur des thématiques politiques et sociétales [...] à ne pas confondre avec "Touche Pas À mon Poste" qui est une émission quotidienne de divertissement". Des membres du collectif, dont on ignore pour le moment le nombre et les identités, répondront donc aux questions de Cyril Hanouna et des chroniqueurs et débattront avec eux.

Lors de l'émission, les débats devraient porter "sur la vaccination obligatoire et le pass sanitaire" précise le collectif.

Leurs amendes SNCF payées par la production ?

Les membres du collectif No Pass 24 se rendent à Paris en train. Dans sa publication Facebook, le collectif No Pass 24 assure que "l'amende pour défaut de pass sera prise en charge par la production'". L'information n'a pas été confirmée par les équipes de Cyril Hanouna.

L'émission étant soumise à l'obligation du pass sanitaire, les anti prendront la parole depuis un plateau extérieur comme ce fut le cas pendant la première émission de Touche Pas à Mon Poste le 30 août dernier. Didier Raoult et Fabrice Di Vizio ne s'étaient pas rendus dans les studios de C8.

L'émission débute à 21h15 ce jeudi soir sur C8.