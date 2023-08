Des arbres déracinés dans l'Indre et le Cher à cause de violentes rafales de vent

Des branches cassées, plus d'une dizaine d'arbres retrouvés par terre : le Berry a été balayé par des vents violents ce mercredi. L'Indre et le Cher sont d'ailleurs toujours en vigilance jaune pour ce phénomène météo. Aucun blessé n'est signalé mais plusieurs mesures de protection ont été prises. Les parcs et jardins de Châteauroux Métropole sont fermés et ne rouvriront que jeudi matin, si la météo le permet.

Sur les réseaux sociaux, l'association Météo-Centre indique plusieurs relevés de rafales. Les vents sont allés jusqu'à 99 km/h dans l'agglomération de Châteauroux et 84 km/h à Bourges.