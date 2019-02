Des arbres volontairement tronçonnés causent des accidents en Vaucluse et dans le Gard

La préfecture de Vaucluse met en garde ce jeudi les automobilistes et leur demande de redoubler de vigilance, surtout la nuit. Depuis le début de la semaine, trois arbres ont été coupés et laissés en travers de la route en Vaucluse et dans le Gard, provoquant des accidents.

Vaucluse, France

En l'espace de quelques jours, trois arbres ont été volontairement tronçonnés et laissés en travers de la route dans le nord du Vaucluse et dans le Gard Rhodanien. Dans la nuit de lundi à mardi, un arbre a été coupé à Mondragon sur la nationale 7. Le surlendemain, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est sur la nationale 86 à Lamotte-du Rhône qu'un platane abattu a causé un accident entre deux camions sans faire de blessé. L'incident le plus grave s'est passé dans le Gard la même nuit de mercredi à jeudi : une conductrice a percuté de plein fouet un arbre sur la route départementale 6086 entre Bagnols-sur-Cèze et Connaux. L'automobiliste de 53 ans se rendait à son travail vers 3h30 du matin. Elle a été grièvement blessée.

À chaque fois, les accidents se déroulent la nuit. Le préfet de Vaucluse appelle à la plus grande vigilance; notamment si vous roulez de nuit. Il condamne des actes qu'il qualifie "de malveillants et irresponsables."

Une enquête est ouverte et un appel à témoins est lancé par la gendarmerie au 17.