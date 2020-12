Des armes à feu pour la police municipale à Saint-Aubin-de-Médoc, des tasers à Villenave-d'Ornon

Des renforts pour la police municipale en Gironde, notamment à Villenave-d'Ornon, cinquième ville la plus peuplée de Gironde avec ses 34 000 habitants. Son maire (divers droite) Patrick Pujol était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi. Il a annoncé vouloir doubler les effectifs de police municipale, de neuf à 18, dans sa commune, et de les équiper de pistolets à impulsion électrique, dits tasers. Des annonces, qui correspondaient à son programme de campagne, qui provoquent des réactions mitigées dans sa commune. Sur France Bleu Gironde, Patrick Pujol défend des armes "pas pour agresser, mais pour prévenir et stopper les agressions.".

Quelqu'un avec une hache dans un stade

"Il y a certains moments où la police municipale se retrouve confortée à des situations qui mettent en danger les agents", constate Patrick Pujol. "L'autre jour il y avait quelqu'un avec une hache dans un stade. On y va pas avec un mouchoir. On doit protéger nos agents". Les neuf agents travaillent de 7h30 à 19h30, selon le maire, qui souhaite prolonger leur présence jusqu'à 20h30, puis 22h30, puis 2h, avec une brigade de nuit. "Force est de constater que si on veut avoir une force policière plus importante plus de sept heures par jour, il nous faut des agents supplémentaires", dit Patrick Pujol.

Revoir l'interview de Patrick Pujol

A Saint-Aubin-de-Médoc, le maire (Les Républicains) Christophe Duprat a lui pris la décision lundi soir de doter sa police municipale d'armes à feu, alors qu'elle était déjà équipée de tasers. "Le risque augmente, le monde change. Les policiers municipaux ont en face d'eux des gens dont on ne connaît pas forcément les réactions", notamment sur des cambriolages. "S'ils ont une arme, cela permettra déjà de calmer la personne qui est en face. Et éventuellement la menacer pour l'obliger à se rendre", juge Christophe Duprat.

Concernant une formation de ses policiers, le maire se montre rassurant. "J'ai la chance que mes quatre policiers municipaux soient d'anciens gendarmes qui ont porté une arme pendant 15-20 ans. Il y a une formation initiale d'une semaine, et, tous les ans, deux jours de formation avec un tir de 200 cartouches dans les centres de tirs. Et un test psychologique, avant même que la préfète ne décide d'armer ces policiers", rassure le maire de Saint-Aubin.