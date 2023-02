Des armes de guerre retrouvées dans une maison près d'Alès, six hommes placés en garde à vue

(Illustration) Les agents de police judiciaire ont saisi des armes de guerre dans une maison près d'Alès ce mercredi matin. Six hommes ont été interpellés.

Six hommes ont été arrêtés ce mercredi matin dans la commune de Ribaute-les-Tavernes, près d'Alès, d'après nos confrères d' Objectif Gard . Il s'agit de Nîmois et de Marseillais. Des armes de guerre ont été saisies au cours de la perquisition de la villa dans laquelle ils se trouvaient visiblement. Une trentaine d'agents étaient là dont la plupart de la police judiciaire, suppléés par la BRI (Brigade de recherche et d'intervention)

Les six individus ont été placés en garde à vue où ils peuvent être retenus jusqu'à ce vendredi matin, interrogés par les enquêteurs.