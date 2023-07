Des armes de poing et de la drogue saisis quartier Rochebelle à Alès

La police a réalisé un joli coup de filet, quartier Rochebelle, à Alès. Les policiers ont saisi quatre armes de poing et 10.000 euros en liquide. Les forces de l’ordre ont aussi mis la main sur deux kilos de cannabis, 200 grammes d’héroïne et 100 grammes de cocaïne.

Cette saisie est en fait le résultat de quatre descentes de police, réalisées entre le 15 juin et le 10 juillet. Deux jeunes, âgés d’une vingtaine d’années et un trentenaire ont été interpellés et placés en détention provisoire.