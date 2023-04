Des armes, du matériel de bricolage et des cigarettes saisis à Barbezieux lors d'une importante opération

La gendarmerie de Charente vient de porter net un coup d'arrêt à une série de cambriolages perpétrés depuis juillet 2021 dans la zone de Barbezieux au domicile de particuliers et dans des entreprises. Elle a interpellé quatre hommes âgés de vingt à trente ans, lors d'une opération de grande envergure menée lundi dernier au petit matin. Une cinquantaine de militaires sont intervenus simultanément dans trois lieux différents autour de Barbezieux. Une grande quantité d'outils, de nombreuses armes (armes de poing, carabines, fusils et munitions), une centaine de cartouches de cigarettes, et de l'alcool ont été saisis.

Des cambrioleurs trahis par leurs traces ADN

C'est le résultat d'une enquête qui a duré huit mois et d'un gros travail de gendarmerie scientifique et technique. Des traces ADN ont été relevées sur les portes ou les vitres qui ont été fracturées dans les locaux des entreprises et aux domiciles de particuliers dans la zone de Barbezieux. C'est à partir de ces traces ADN que les gendarmes ont pu remonter jusqu'à l'auteur principal des faits, un homme déjà connu pour vols. Les autres ont été repérés lors de surveillances menées par les gendarmes enquêtant sous l'autorité du parquet d'Angoulême.

Beaucoup d'outils ont été saisis par les gendarmes, volés à des particuliers ou des professionnels. - ®gendarmerie de Charente

Ils n'avaient pas de mode opératoire précis et ont emporté tout un tas d'objets hétéroclites. "Nous sommes pas en présence d'une bande organisée mais d'individus qui vivaient de leurs méfaits" estime le commandant Jean-Marc Gagé de la gendarmerie de Cognac, en charge de l'enquête. Mais ils effectuaient des repérages : ils se présentaient comme clients auprès des entreprises ou stationnaient devant le domicile des particuliers qui étaient cambriolés quatre ou cing jours après. Ils ont aussi saisi des opportunités comme un garage laissé ouvert... Une douzaine de victimes avaient porté plainte.

De nouvelles investigations en perspective

Sur les quatre hommes interpellés, deux sont convoqués devant la justice, les deux autres ont été laissés libre faute de pouvoir les raccrocher aux vols commis : leur ADN ne ressortait pas sur les lieux des vols. Mais les investigations ne sont pas terminées. Les armes et les cigarettes saisis par les gendarmes notamment ne proviennent pas des vols sur lesquels ils enquêtaient. Il va maintenant falloir déterminer d'où elles viennent, quels sont leurs propriétaires, et qui les a dérobées. De longues semaines d'enquête en perspective.