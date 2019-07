Des armes et de la drogue saisies dans le quartier du Haut-Vernet à Perpignan

Les fusils et les revolvers saisis lors des perquisitions dans la cité Bellus

Perpignan, France

Mardi matin les habitants de la cité Bellus dans le quartier du Haut-Vernet ont assisté à un impressionnant déploiement de force de l'ordre. Les policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Pyrénées-Orientales ont investi la cité Bellus , ils étaient appuyés par deux colonnes du RAID, trois équipes cynophiles, plusieurs CRS et un moyen aérien de la police aux frontières. Le réseau était surveillé depuis de nombreuses semaines. Il est vraisemblablement désormais démantelé.

En tout, onze perquisitions ont été effectuées. Elles ont permis de saisir un demi-kilo de cocaïne, 300 grammes de résine de cannabis et un peu d'herbe. De nombreuse armes ont également été découvertes : cinq fusils et deux revolvers. Quatre véhicules de grosse cylindrée ont été saisis ainsi qu'un quad et un scooter.

Les policiers ont également trouvé plus de 24 000 euros en liquide.

Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les investigations sont toujours en cours.