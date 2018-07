Thonon-les-Bains, France

A l’origine de cette affaire, un cambriolage commis chez un particulier le 20 juillet à Thonon. Les voleurs avaient ouvert un coffre-fort et dérobé des armes et des bijoux. Après une semaine d’enquête et grâce à l’étude des images de la vidéosurveillance, les policiers sont remontés jusqu’à un homme de 24 ans. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, il faisait partie d’un groupe de gens du voyage installé depuis peu sur une aire d’accueil à Thonon.

La police du Léman appuyée par #CRS, équipe cynophile @Gendarmerie et #policemunicipale a mené ce samedi une opération visant 3 caravanes sur l'aire des gens du voyage de #Thonon. ➡️ Saisie de 17600 €, 17 armes à feu, 2,5 kg de bijoux en or et 18 montres de luxe. pic.twitter.com/FShFzl8BTG — Police nationale 74 (@PoliceNat74) July 30, 2018

Samedi, trente policiers et une équipe cynophile de la gendarmerie sont intervenus dans ce campement. Les enquêteurs ont saisi 17 armes à feu (dont celle volées une semaine plus tôt), 2,5 kg de bijoux, 18 montres de luxes et 17 600 euros en liquide. Ce butin avait été dissimulé dans trois caravanes. Il pourrait provenir de plusieurs cambriolages commis en suisse. Le principal suspect a été arrêté et placé en détention provisoire. Il devrait comparaitre devant le tribunal de Thonon d’ici la fin du mois d’aout. L’un de ses complices est toujours recherché. Lors de cette opération, trois jeunes femmes ont également été arrêtées. Remises en liberté, elles seront également convoquées devant la justice.