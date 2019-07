Des arnaques à l'isolation à 1 euro en Creuse au nom du Département

Creuse, France

Ce sont des appels parfois répétés, le plus souvent sur votre téléphone fixe : une entreprise se dit mandatée par le département et vous propose des travaux d'isolation à un euro. Il s'agit d'une escroquerie : le Conseil Départemental indique être "totalement étranger à ces méthodes" et rappelle qu'il ne fait jamais de démarchage.

Plusieurs creusois ont alerté les services départementaux après avoir reçu de tels coups de fil. Les sociétés qui opèrent ce démarchage frauduleux ne demandent pas les coordonnées bancaires.

Déjà en 2017, le Conseil Départemental avait porté plainte suite à des appels frauduleux dans lesquels des escrocs se faisaient passer pour des agents du Département. Pas de plainte déposée cette fois, mais un appel à la vigilance si vous êtes victimes de ce nouveau démarchage.