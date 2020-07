Des arnaques aux bons d'achat se multiplient en Mayenne

"Bonjour madame vous êtes l'heureuse gagnante d'un bon d'achat de 1.000€ chez Intermarché !" Ce coup de téléphone a surpris Marie-Jo la semaine dernière à Laval. "La personne m'a demandé d'appeler à un autre numéro pour qu'on m'explique la marche à suivre. Comme je n'ai pas rappelé immédiatement, on m'a recontacté. Ce n'était pas la même voix de femme. Je lui ai répondu que je me méfiais des choses trop belles et que j'aillais vérifier tout ça en magasin directement vu que j'habite à côté. Et là, elle m'a raccroché au nez" explique cette dame.

"Je me méfie des choses trop belles" Copier

Arrivée à l'accueil du supermarché, une hôtesse explique effectivement à Marie-Jo qu'elle n'a pas gagné un bon d'achat de 1.000€ chez eux. Contactée par France Bleu Mayenne, la direction d’Intermarché met en garde contre ce genre d'appel "très fréquent" dit-elle depuis le déconfinement. Aucune plainte n'a en revanche été déposé, mais dans le cas de cette enseigne par exemple toutes ces arnaques signalées sont centralisée et étudiées de très près par le service juridique de l'enseigne.