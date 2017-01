Arrestations après le versement en liquide d'une caution de 500 000 euros pour la libération d'un Grenoblois

L'été dernier à Lyon, 29 personnes avaient payé une caution de 500 000 euros en liquide. Ce versement avait permis la remise en liberté d'un Grenoblois. Une enquête avait aussitôt été ouverte pour connaître l'origine de ces fonds. Les forces de l'ordre ont mené un coup de filet mardi matin.

C'était en juin 2016 : 29 personnes s'étaient présentées une à une au tribunal de Lyon pour payer la caution d'un Grenoblois poursuivi dans une affaire de trafic de drogue. Les 500 000 euros avaient été versés... en liquide, et plus précisément en billets de 500 euros !

L'un des généreux donateurs s'était même présenté avec 70 000 euros. Le suspect avait donc été relâché, avant d'être de nouveau arrêté après un appel du parquet. Jugé en première instance en octobre à Lyon, il avait été condamné à 10 ans de prison et 200 000 euros d'amende.

Enquête ouverte sur l'origine des fonds

Sitôt la caution réglée, la justice avait ordonné une enquête sur l'origine de ces fonds. Les billets sentaient l'alcool et la colle, "comme si on avait voulu effacer des empreintes ou de l'ADN" confiait à l'époque le parquet.

L'enquête était placée sous l'autorité de deux juges d’instruction et confiée à la Juridiction interrégionale spéciale (JIRS) de Lyon pour blanchiment, non justificatif de ressources, et association de malfaiteurs.

Mardi matin, les forces de l'ordre ont procédé, sur commission rogatoire des juges d'instruction, à un coup de filet dans plusieurs villes, notamment Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Une trentaine de personnes étaient visées. On ignore le nombre exact d'interpellations mais de nombreuses gardes à vue étaient en cours mardi.

