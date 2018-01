Des arrestations après une série de cambriolages dans la Drôme

Par Victor Vasseur, France Bleu Drôme-Ardèche

Soyez vigilants dans la Drôme. Entre vendredi et samedi, au moins douze cambriolages ont été commis un peu partout dans de département. A Crest, Divajeu, Bourdeaux, mais aussi plus au nord comme à Chanos-Curson. Les enquêtes ont démarré et il y a déjà eu quelques arrestations.