Des artisans serruriers, victimes de diffamation sur le net, dénoncent des escrocs qui veulent ruiner leur réputation

Depuis le 29 janvier dernier, des dizaines d'artisans serruriers de Paris et d’Ile-de-France subissent des piratages leur profil Google MyBusiness. Des internautes mal intentionnés rajoutent les photos de travaux mal faits pour nuire à leur réputation.

Île-de-France, France

Des artisans serruriers de Paris et d’Ile-de-France subissent une attaque sans précédent ! Des milliers de photos sont rajoutées sur le profil professionnel que Google met gratuitement à disposition des sociétés, et qui permet par exemple de trouver un artisan à côté de chez soi. Sur ces profils, on trouve des photos de vieilles serrures ou de serrures très bas de gamme, de portes abîmées par leur pose ou encore de passes tordus, voire de portes fermées par un simple cadenas.

Des images destinés à discréditer l'image du professionnel aux yeux des internautes qui ont besoin d'un serrurier dénonce le label Les Serruriers de France

Confronter aux escrocs qui sévissent dans le secteur, les artisans serruriers se sont regroupés au sein d'un label Les Serruriers de France, pour défendre leur réputation, depuis trois ans.

Aujourd'hui il s’agit d’une entreprise de destruction à grande échelle explique Sébastien Roux, directeur du label Les Serruriers de France, "une dizaine de faux comptes google ont été créé et ont posté entre 500 et 3000 photos en une dizaine de jours" précise-t-il.

A la suite à leurs demandes, Google a retiré certaines photos mais d'autres réapparaissent immédiatement.

Les Artisans Serruriers qui n'hésitent pas à dénoncer " Un travail de sabotage _qui s'inscrit dans le cadre d'une véritable guerre de la communication, que des sociétés spécialisées dans l'arnaque au dépannage livrent aux véritables artisans serrurier_s"

Ces escrocs n'hésitent plus désormais à s'attaquer au commerce d'un serrurier de quartier en lui piratant ses différents supports de communication, en rédigeant de faux avis négatifs, ou même en usurpant directement son identité pour capter ses clients.