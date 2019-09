Des auteurs de rodéos automobiles condamnés au tribunal correctionnel de Chambéry

Trois jeunes gens ont été condamnés à des peines d'amende et ont vu leur véhicules confisqués à la suite de rodéos sauvages à Sainte-Hélène-sur-Isère.

Sainte-Hélène-du-Lac, France

Trois jeunes gens interpellés le 13 avril 2019 pour avoir participé à des rodéos sauvages sur la commune de Sainte Hélène du Lac, en Combe de Savoie, étaient convoqués cette semaine devant les magistrats du tribunal correctionnel de Chambéry.

Au-delà des peines d'amende prononcées, les trois véhicules des auteurs ont été confisqués par décision de justice.

Parmi ceux-ci, on trouvait une Hyundai de série et deux Honda Civic modifiées avec jantes aluminium, amortisseurs, sièges, arceau, pot d'échappement spécifique...

La gendarmerie de la Savoie rappelle que la loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforce la lutte contre les rodéos motorisés qui se développent et qui présentent de véritables risques pour les participants mais également pour les spectateurs.