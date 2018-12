Des automobilistes bloqués sur l'A10 au niveau de Châtellerault après un accident

Un mercredi soir compliqué sur l'A10 au niveau de Châtellerault. Un camion s'est renversé sur les voies entre Poitiers et Tours. Le temps de remorquer le poids-lourd, les automobilistes ont passé plusieurs heures à l'arrêt avant d'être évacués.

Châtellerault, France

Certains automobilistes ont passé plus de quatre heures bloqués sur l'autoroute A10, au niveau de Châtellerault, dans le sens Poitiers / Tours. Conséquence d'un accident survenu un peu plus tôt. Vers 18 heures, un camion s'est renversé sur la chaussée. Les équipes de Vinci Autoroute ont repoussé la cabine du camion et évacuer les automobilistes. Ils ont vidé le chargement du camion durant la nuit pour pouvoir le sortir des voies. Les derniers automobilistes coincés ont pu sortir de l'autoroute vers 22h45.

Ce jeudi matin, les automobilistes qui prennent l'autoroute depuis Poitiers en direction de Tours, ne circulent que sur une voie au lieu de deux, dans la zone. Cet accident, indique Vinci, a "provoqué de nombreux dégâts sur la chaussée et sur le terre plein central". Ces dégâts devaient être réparés dans la nuit.