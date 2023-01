Des autopsies en visio, à l'institut médico-légal de Saint-Etienne

C'est une salle désormais aussi moderne que dans les films, avec d'abord cette table en inox, plus large qu'avant, qui se lève pour le confort des médecins et qui est plus simple à nettoyer : "Avant il fallait soulever une grosse plaque et ça entraînait plein de pathologies musculo-squelettiques, nous dit la cheffe du service Carolyne Bidat, ce sont les médecins qui font le nettoyage eux-mêmes et là ce sont des plaques individuelles plus légères, c'est bien mieux".

L'ancienne salle d'autopsie de l'institut médico-légal du CHU de Saint-Etienne datait de 1994 et n'était plus vraiment aux normes, notamment en terme de rejet des déchets : "On a maintenant un système de station d'épuration qui est propre à notre service, alors qu'avant les déchets partaient avec tous les autres. L'air est aussi traité avant d'être rejeté dans l'atmosphère". Et la température dans la salle est désormais constante été comme hiver.

Suivre les autopsies à distance, un gain de temps énorme

La plus grande avancée reste les caméras, installées dans la pièce et qui permettent de suivre l’autopsie à distance de façon encore plus précise qu'en étant présent physiquement : "La caméra mobile, qui est au-dessus de la table, permet de zoomer jusqu'à fois 30, explique Carolyne Bidat, on peut prendre des photos avec cette caméra et ensuite les envoyer aux enquêteurs ou les mettre dans nos rapports".

Quand on sait que l'institut médico-légal de Saint-Etienne a réalisé 374 actes l'an dernier, pour la Loire, mais aussi la Haute-Loire et l'Ardèche, on comprend le gain de temps pour les enquêteurs comme le Commandant de police Vincent Noël : "Une autopsie peut parfois durer 3-4 heures et ça mobilise un ou deux agents. Là ça évitera le trajet et ils pourront rester au commissariat pour d'éventuelles d'autres affaires qui arriveraient". Cette nouvelle salle d'autopsie a coûté 400 000 euros au CHU de Saint-Etienne.

La caméra mobile permet de zoomer jusqu'à fois 30 © Radio France - Aurélie Jacquand