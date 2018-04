Nancy, France

Une cinquantaine d'avocats de la région dont ceux du barreau de Nancy et Épinal se rendent à Paris ce mercredi pour une journée de mobilisation nationale. Ils vont manifester contre le projet de réforme de la justice actuellement devant le Conseil d'Etat et le 18 avril en Conseil des ministres. Ce mardi, une délégation de fonctionnaires du ministère de la justice est venue rencontrer les syndicats régionaux et les bâtonniers à la cour d'appel de Nancy pour leur expliquer le contenu du projet de réforme et tenter d'apaiser les tensions.

"Ce n'est pas un objectif d'économie"

"Il y a encore des craintes importantes sur la carte judiciaire, la spécialisation, la peur de voir des juridictions dévitalisées et sur ce point nous avons apporté véritablement des explications qui ont pu rassurer, estime Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice. Ce n'est pas un objectif d'économie, nous voulons améliorer la qualité de la justice." Les trois représentants de la délégation ont tenu a rappeler l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le ministère de la justice : 1,3 milliard d'euros de crédits en plus seront alloués en cinq ans. 6500 postes en équivalent temps plein seront crées, dont 400 postes de magistrats au cours de l'année 2018.

"On vient un peu prêcher la bonne parole"

"On vient un peu prêcher la bonne parole. Il n'est pas le tout d'avoir un texte prêt et de venir nous demander maintenant notre avis ! riposte Me Berna, bâtonnier de Nancy. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un l'état de sa jambe alors qu'il est déjà amputé. Il est nécessaire que les avocats puissent être valablement consultées au niveau national". Les avocats nancéiens sont en grève depuis le 20 mars. Un rassemblement est prévu en parallèle à la manifestation parisienne ce mercredi à 13h devant la cour d'appel de Nancy.