Des avocats de Pau menacés de mort, un homme a été interpellé

Un homme a été arrêté lundi à Pau, soupçonné d'avoir agressé et menacé plusieurs avocats. Le parquet de Pau a souhaité que la réaction soit rapide vue la gravité des faits.

Un avocat de Pau a porté plainte parce qu'il a été agressé et menacé de mort. Cela s'est déroulé le vendredi 21 janvier, dans le centre-ville, rue des cordeliers. L'agresseur présumé a été interpellé lundi matin, il s'est rebellé et un policier a été blessé à la main. L'homme a depuis été pris en charge à l'hôpital psychiatrique de Pau. Une expertise doit déterminer s'il y a altération ou abolition de son discernement. En plus de l'agression dans la rue, il y aurait eu plusieurs mails de menaces envoyés à des avocats, à des magistrats, aux policiers, au parquet.

Des faits rares mais graves

"On ne peut pas laisser les avocats se faire insulter comme ça" explique la procureur de Pau, Cécile Gensac. En un sens, même s'il ne s'agit que d'agression et menaces verbales, ce sont des menaces de mort violentes. En l'occurrence, l'avocat visé s'est fait agressé par un de ses anciens clients. C'est un Palois âgé de 35 ans, connu des services de la justice. D'après le parquet, ce dernier éprouverait de la rancœur "pour toute la chaîne judiciaire".

En effet, il semble que cet homme avait été poursuivi, il avait rétorqué qu'il avait été victime de violences policières. Sauf que l'enquête n'a rien prouvé. L'homme a donc été poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Il a été relaxé mais le bras de fer avec la justice ne s'est pas arrêté là. La cour d'appel de Pau l'a finalement condamné. En tout, trois avocats auraient été menacés. Le bâtonnier du tribunal de Pau, Me Claude Garcia, les soutient : "Cet homme a menacé de mort trois avocats qui l'ont défendu, ils ont fait leur travail et ne sont pas maîtres de la décision du tribunal".