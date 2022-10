Un balcon qui s'effondre à Nice, une école et des enfants menacés, des parents indignés

Des parents d'élèves se mobilisent dans le quartier des Liserons. Une action s'est déroulée ce mardi. Des balcons viennent d'être diagnostiqués dangereux et menacent de s'effondrer. Les précautions ont été prises et des barrières de sécurité dressées par le bailleur, Côte d'Azur Habitat mais le problème, c'est qu'il y a une école en dessous, que les enfants sont scolarisés ailleurs et surtout qu'on ne sait pas pour combien de temps. Elodie Balcells est parent d'élève.

Racontez nous la situation ?

"Il y a douze jours, un balcon s'effondre. Un immeuble voisin de l'école. Les experts passent et la sentence, c'est qu'il ferme notre école provisoirement, par mesure de sécurité. On comprend très bien. On en est même content parce qu'on préfère ça plutôt qu'il arrive un drame. Les experts nous parlent de deux tonnes cinq qui auraient pu s'écrouler sur l'école de nos enfants."

Donc un drame a été évité ?

"Oui, on peut le dire. Heureusement il n'y a pas de blessés. C'est tout simplement en fait le garde corps qui est tombé. Il a abîmé aussi un autre balcon en dessous."

Là, aujourd'hui ou sont-ils ces enfants ?

"Ils sont scolarisés, donc temporairement à l'école de Bon Voyage. Il y a un problème de sureffectif et de déplacement. C'est à dire qu'en fait, nous, maman de l'impasse des Liseron et de l'école maternelle L'aquarelle, on avait cinq minutes à pied avec nos enfants en bas âge. Là au lieu de mettre cinq minutes à pied, on a un quart d'heure. Un bus a été mis en place et prolongé jusqu'à ce vendredi. Après les vacances, on ne sait pas comment ça va se passer."

Pour les enfants, changer d'école, c'est un bouleversement ?

"Totalement, beaucoup d'enfants pleurent__. Ils sont tout petits et privés de leur école maternelle. En attendant, ils sont dispatchés dans plusieurs classes. Au début, c'était les grands qui étaient dispatchés dans plusieurs classes. C'est une situation d'urgence."

Que demandez-vous ?

"Nous voulons des réponses de la part de Côte d'Azur Habitat. Savoir quand les travaux vont être engagés. Pour le moment, on n'a pas de réponse également de la mairie ou de l'académie. Nous voulons savoir ce qui se passer pour nos enfants à la rentrée."

Info de dernière minute : la mairie annonce à France Bleu Azur qu'elle doit communiquer dans la journée